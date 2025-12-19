Lele Mora contro Fabrizio Corona per il ‘Caso Signorini’ | Non avrei mai fatto una cosa del genere non si tradiscono gli amici

Lele Mora si scaglia contro Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, accusandolo di aver tradito l’amicizia di Signorini. Corona ha rivelato dettagli su presunti metodi di casting del Grande Fratello Vip, sollevando polemiche e discussioni sul mondo dello spettacolo e le sue dinamiche.

In una puntata del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto metodo per i casting del Grande Fratello Vip. Nel video, l’imprenditore ha rivelato che Alfonso Signorini avrebbe chiesto presunte prestazioni sessuali a diversi aspiranti concorrenti del reality. In una diretta TikTok con Viviana Bazzani e Mister Ross, riportata da Libero, Lele Mora ha parlato del caso che coinvolge Alfonso Signorini parlando di Corona. L’ex agente dei vip ha rivelato: “Il mio parere onesto su Corona e Signorini? Io non avrei mai fatto una cosa del genere, perché come si dice. i panni sporchi si lavano in famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Inchiesta Hydra: gli affari di Lele Mora all'Ortomercato e i rapporti tra Fabrizio Corona e lo 'scomparso' Cantarella

