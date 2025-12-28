Fabio Canino ospite di Da noi a ruota libera | vita privata amore e carriera televisiva
Fabio Canino è stato protagonista di un’intervista a “Da noi… a ruota libera” su Rai1, condotto da Francesca Fialdini. Durante l’appuntamento, ha condiviso aspetti della sua vita privata, il percorso professionale e le esperienze nel mondo dello spettacolo, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso sulla sua carriera e sui momenti più significativi.
Fabio Canino è stato ospite di Da noi. a ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, dove si è raccontato senza filtri. Tra vita privata, carriera e ricordi personali, lo storico giudice di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico un’intervista intensa e ricca di emozioni. Fabio Canino e la confessione sulla sua vita sentimentale a “Da noi a ruota libera”. Durante l’intervista, Fabio Canino ha parlato per la prima volta apertamente della sua relazione sentimentale. Un racconto intimo, che ha colpito il pubblico per la sua autenticità: «Io sono la prova provata che l’amore può capitare a chiunque. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabio Canino e gli altri ospiti della puntata
Leggi anche: Da Noi… a Ruota Libera con Bruno Vespa, Fabio Canino e Alessandro Greco tra gli ospiti
Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabio Canino e gli altri ospiti della puntata; Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando a con le stelle; A “Da noi… a ruota libera” ospiti Fabio Canino, Franco Cosa, Bruno Vespa, Francesco Gagliano, i Gemelli Di Guidonia, Alessandro Greco; Da noi a Ruota Libera, ultimo appuntamento 2025: ospiti e anticipazioni.
Fabio Canino ospite di Da noi a ruota libera: vita privata, amore e carriera televisiva - a ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, dove si è raccontato senza filtri. superguidatv.it
Ballando con le stelle, ultime bordate di Fabio Canino (con Fialdini): “Stavolta è stata pesante”. Poi svela il suo amore a 60 anni - Fabio Canino è ospite di Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera" domenica 28 dicembre 2025, ripercorrendo l'ultima edizione di "Ballando con le stelle" e non solo. libero.it
Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando a con le stelle - Ospiti, musica e riflessioni nell’ultima puntata dell’anno, con il faccia a faccia tra Francesca Fialdini e Fabio Canino: ecco le anticipazioni del 28 dicembre. libero.it
Fabio Canino tenta di far fare pace alle due protagoniste, ma il gelo rimane: "Io non riesco a essere finta" la risposta di Barbara facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.