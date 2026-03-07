Fabio De Luigi ha recentemente rivelato di aver pensato di mollare, parlando anche del suo rapporto con Virginia Raffaele. I due sono conosciuti come una delle coppie più apprezzate nel panorama cinematografico italiano e sono prossimi a tornare sul grande schermo con il film “Un bel giorno,” diretto dallo stesso De Luigi.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sono tra le coppie più amate del cinema italiano, e torneranno presto al cinema con il film Un bel giorno, diretto proprio dal comico 58enne. La presentazione della pellicola è stata l'occasione per Fabio di fare una lunga chiacchierata con Gianluca Gazzoli su BSMT, nella quale ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera tra successi e momenti difficili. Fabio De Luigi, i momenti difficili Fabio De Luigi è oggi uno dei comici più amati del panorama nazionale, ma nella sua lunga carriera non sono mancati momenti difficili, come lui stesso ha raccontato: "Un paio di volte ho pensato smetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabio De Luigi: “Ho pensato di mollare”. Il rapporto speciale con Virginia Raffaele

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...

Sanremo 2026, Virginia Raffaele torna in coppia con Fabio De LuigiPer Virginia Raffaele quello dell'Ariston non è mai stato un palco come tutti gli altri, ma un vero e proprio punto di svolta di una...

UN BEL GIORNO (2026) Trailer | Fabio De Luigi, Virginia Raffaele | Film Commedia

Approfondimenti e contenuti su Fabio De Luigi Ho pensato di mollare Il....

Temi più discussi: Fabio De Luigi: Se non fai ridere è umiliante: un paio di volte ho pensato di smettere. La Gialappa's mi prese per evitare che andassi dalla Dandini: Olmo vendette 15 mila copie in un'ora; Sul set con Fabio De Luigi: Un film sulla seconda possibilità. Una sfida per un ansioso come me; Lezioni di comicità. Chiacchiere con Fabio De Luigi; Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti: chi è la coppia di 'Un bel giorno'.

Ho pensato di smettere, è umiliante: Fabio De Luigi e il momento più buio che nessuno conosceOspite di Gianluca Gazzoli al podcast BSMT, Fabio De Luigi ripercorre il momento più difficile della sua carriera. donnaglamour.it

De Luigi: «Gialappa's mi bocciò Olmo, poi vendette 15 mila copie in un'ora»Regista di Un bel giorno, in uscita nelle sale, è stato ospite al BSMT: Al cinema l'onda Zalone aiuta tutti. Sanremo mi spaventa, ho detto no a qualche invito: me la facevo sotto, l'eredità di un B ... msn.com

Fabio De Luigi e il no ai precedenti Festival di Sanremo La confessione dell'attore - facebook.com facebook

Da oggi AL CINEMA con @01Distribution #UnBelGiorno di Fabio De Luigi. Cosa accade quando due adulti “un bel giorno” si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente Una produzione @lotusproduzioni, una società @Leo x.com