LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | buoni segnali da Kimi Antonelli nel pomeriggio

Oggi a Barcellona i test della Formula 1 proseguono con segnali positivi da Kimi Antonelli, che nel pomeriggio mostra buone sensazioni sulla pista. Nel frattempo, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg continuano a lavorare sulle monoposto, concentrati sulle ultime regolazioni prima dell’inizio della stagione. La giornata si mantiene intensa e ricca di attività, mentre gli occhi sono puntati sui giovani talenti e sui piloti più esperti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 In questo momento, stando alle fonti, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg stanno continuando il loro lavoro sulla pista. Con loro anche Kimi Antonelli. 16.29 Soy Motor svela un altro brevissimo video con Antonelli in azione Varios coches en la pista cuando faltan menos de dos horas para terminar el día. Antonelli empezó la tarde con el mejor tiempo de la pretemporada (blandos) y después salió con duros. #F1 #F1Testing pic.twitter.comKFIebt24VY — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 28, 2026 16.25 Secondo fonti d'oltremanica, il team Aston Martin sta per raggiungere la terra iberica in questi minuti.

