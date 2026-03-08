Al debutto della stagione di Formula 1 in Australia sono state introdotte le nuove regole tecniche, segnando il primo GP con le modifiche. Durante la gara si sono viste più azioni in pista e un aumento di incidenti, mentre alcuni team hanno riscontrato problemi di affidabilità e difficoltà nella gestione dell’energia. La gara ha mostrato chiaramente cosa ha funzionato e cosa invece richiede interventi correttivi.

La F1 2026 è iniziata regalando una buona dose di azione, quella che gli ideatori delle nuove regole si erano riproposti di ottenere. Il giudizio non può essere completo dopo una sola gara e su una sola pista come quella di Melbourne, un tracciato semi-cittadino diverso da molti circuiti tradizionali come possono essere quelli di Shanghai e Suzuka, i prossimi due, che potranno dare ulteriori elementi per un giudizio più completo. Nuovi motori, nuove auto, aerodinamica attiva, sorpassi: cosa ha funzionato e cosa no? Proviamo a fare un riassunto alla luce di quanto accaduto nel primo weekend della stagione. Uno degli obiettivi dichiarati della riforma 2026 era ridurre dimensioni e peso delle vetture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, le nuove regole al battesimo del primo GP: cos'ha funzionato e cosa no

F1, Il primo gran premio con le nuove regole va alla Mercedes: in Australia vince Russell (ma la Ferrari c’è)George Russell vince il Gran Premio d’Australia e porta la Mercedes in cima al podio nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1.

Leggi anche: Gp d’Australia di F1, tutto pronto a Melbourne: via al primo appuntamento del Mondiale

Contenuti utili per approfondire nuove regole.

Temi più discussi: La F1 è in una nuova era: dalle regole alle modifiche 'last minute'. E sul rapporto di compressione...; Formula 1, con le nuove regole cambia tutto: perché il pilota torna decisivo; Formula 1 2026, cosa cambia con le nuove regole: monoposto compatte e motori elettrici al 50%; F1 2026: perché Alonso e Verstappen criticano le nuove regole che cambiano la guida.

F1, cambia la procedura di partenza: come e i motiviLe nuove regole e una procedura di partenza apparsa critica nelle scorse settimane, ha indotto la Federazione a introdurre una nuova partenza a ridosso del GP d'Australia per gestire il turbo lag (rit ... sport.sky.it

F1 2026: la FIA cambia le regole su penalità e contattiF1 2026 La FIA modifica le linee guida su penalità e contatti in F1 dopo le proteste dei piloti. Più flessibilità per i commissari ... newsf1.it

Con le nuove regole del 2026 si temeva che avrebbero le gare sarebbero state più noiose; invece in Australia la partenza è stata avvincente, con diversi sorpassi già all’inizio - facebook.com facebook

Nuove regole in arrivo per gli investimenti europei! La #RetailInvestmentStrategy (Ris) introduce il principio del #ValueForMoney (VfM): costi e oneri dei prodotti finanziari dovranno essere proporzionati a performance e benefici per il cliente. Verrà richiesto il c x.com