Gp d’Australia di F1 tutto pronto a Melbourne | via al primo appuntamento del Mondiale

A Melbourne, dal 6 al 8 marzo, si svolge il primo Gran Premio della stagione di Formula 1. La gara apre ufficialmente il calendario del 2026 e coinvolge diversi team e piloti che si preparano a scendere in pista nel circuito australiano. L’evento si svolge come da tradizione in Australia e rappresenta il debutto del campionato mondiale di quest’anno.

La Ferrari in cerca di riscatto punta alla vittoria. Dalla notte del 6 marzo in pista Melbourne, 4 marzo 2026 – Torna la Formula 1. Da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo, il Circus approda a Melbourne per il primo appuntamento del Mondiale, come di consueto in Australia. Tanta l'attesa per le novità, dopo i primi test invernali tra Barcellona e Sakhir. Dalla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton – in cerca di riscatto dopo il deludente 2025 – alla McLaren, riflettori puntati sui top team, che cercheranno di dare segnali fin dalla prima gara. Ecco orario, programma e dove vedere in tv e streaming tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne.

F1, statistiche GP Australia 2026: Melbourne è terra di conquista. Mai un ‘serial winner’La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 sarà tenuta a battesimo dal Gran Premio d’Australia nella giornata di domenica 8 marzo 2026.

F1 2026 parte da Melbourne: GP Australia in esclusiva su Sky e NOWSi alza il sipario sulla stagione più rivoluzionaria della storia recente della Formula 1 : il Gran Premio d'Australia a Melbourne apre il mondiale...

Formula 1 2026, Gp d’Australia: orari tv e diretta streamingTutte le informazioni sul Gp di Formula 1 di Melbourne dell'8 marzo 2026, che sarà trasmesso in diretta su Sky e differita TV8 ... lautomobile.aci.it

F1 | GP Australia 2026: anteprima BremboIl 2026 è l’anno zero della Formula 1, complice una rivoluzione regolamentare che ha stravolto le monoposto, sia visivamente che in termini di prestazioni in pista: sono stati ridotti il passo, la ... p300.it

