F1 la Ferrari può fare la differenza con la partenza? Il possibile asso nella manica

Le qualifiche di Melbourne hanno mostrato una Mercedes in testa, con un vantaggio superiore alle aspettative, mentre la Ferrari si prepara a concentrarsi sulla partenza per cercare di fare la differenza in gara. La sessione ha confermato la superiorità della scuderia tedesca, lasciando poche speranze di sorpasso immediato agli avversari. La strategia della Ferrari potrebbe puntare proprio sulla partenza per cercare di invertire le gerarchie.

Le qualifiche di Melbourne hanno emesso i primi verdetti, ribadendo la superiorità prestazionale della Mercedes con un margine ancor più importante rispetto alle aspettative della vigilia. George Russell ha dominato la scena sul circuito cittadino di Albert Park, conquistando la pole position per il Gran Premio d’Australia con quasi tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra Kimi Antonelli ma soprattutto oltre sette decimi su tutti gli altri. Bilancio negativo per la Ferrari, che non ha centrato l’obiettivo di piazzare in seconda fila entrambe le macchine dovendosi accontentare del quarto posto con Charles Leclerc e del settimo con Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

