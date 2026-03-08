F1 | in Australia doppietta Mercedes davanti alle due Ferrari

Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 si è concluso con una doppietta della Mercedes, che ha piazzato il britannico George Russell al primo posto e l'italiano Kimi Antonelli al secondo. La gara si è svolta sul circuito di Albert Park a Melbourne e rappresenta la prima delle 24 tappe del campionato 2026.

AGI - Il britannico George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Australia, la prima delle 24 gare della stagione 2026 di Formula 1, davanti al compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli, sul circuito dell'Albert Park di Melbourne. Le due Frecce d'Argento, già dominanti nelle qualifiche di sabato, hanno replicato la loro prestazione in gara, piazzandosi ben davanti alle due Ferrari del pilota monegasco Charles Leclerc e del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. "La gara è stata molto complicata. In partenza non sapevamo cosa aspettarci, mentre nei sorpassi è stato difficile capire come difendersi a causa delle differenze di velocità.