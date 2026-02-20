LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | ottima simulazione di gara per Leclerc Passo falso Mercedes

Charles Leclerc ha ottenuto una buona simulazione di gara durante i test di Sakhir 2026, mentre la Mercedes ha commesso un passo falso. Leclerc ha percorso diversi giri a ritmo costante, dimostrando un buon feeling con la vettura. La Mercedes, invece, ha registrato tempi più lenti e qualche errore di troppo nel suo run. I test proseguono con attenzione, mentre gli addetti ai lavori osservano con interesse le prestazioni delle squadre. La giornata si conclude con una valutazione complessiva ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.227 3 Oscar Piastri McLaren +0.663 4 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.805 5 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.822 6 Pierre Gasly Alpine +1.157 7 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.549 8 Carlos Sainz Williams +1.563 9 Nico Hulkenberg Audi +2.330 10 Sergio Perez Cadillac +8.142 11.05 Di seguito il cronologico del long-run di Piastri con la McLaren su gomme C3 (che partivano già con 7 giri alle spalle): 1:39.817 1:43.688 1:39.823 1:39.693 1:39.508 1:39.916 1:39.963 1:40.