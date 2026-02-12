f1 charles leclerc convince nella seconda giornata di test a sakhir norris insegue problemi per mercedes

La seconda giornata di test a Sakhir si conclude con Charles Leclerc che si mostra il più veloce tra i piloti. Il monegasco della Ferrari ha spinto forte, lasciando gli avversari a distanza. Norris si avvicina, ma anche lui ha avuto alcuni problemi con la sua McLaren. Problemi tecnici invece per Mercedes, che ha dovuto interrompere le prove più volte. La lotta tra i team si fa sempre più intensa in vista della stagione.

Si è chiusa la seconda giornata di test di Formula 1 a Sakhir, un day-2 segnato da diverse difficoltà tecniche per alcuni team. Il pensiero va soprattutto a Red Bull e Mercedes. Il francese Isack Hadjar è rimasto fermo per metà giornata a causa di un problema legato all’assemblaggio della monoposto, mentre la scuderia di Brackley ha dovuto fare i conti con criticità alla Power Unit. Kimi Antonelli è stato costretto a cestinare il proprio slot di lavoro. George Russell, invece, ha completato 54 giri, chiudendo però anzitempo il programma di giornata. Per lui il miglior tempo di 1’35”466, quarto assoluto nella classifica complessiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

