Al suo primo appuntamento in Formula 1, Arvid Lindblad ha concluso la corsa in ottava posizione al GP d’Australia di Albert Park. La gara rappresenta il debutto nel campionato mondiale 2026 per il pilota, che ha espresso grande soddisfazione per la performance mostrata, affermando di essere senza parole per il risultato raggiunto alla sua prima presenza.

Un debutto da top 10. Alla prima gara in F1, Arvid Lindblad ha conquistato una promettente ottava posizione in quel di Albert Park, circuito che ha ospitato questo weekend il GP d’Australia, prima gara valida per il Campionato Mondiale 2026. Il rookie in forza alla Racing Bulls, settimo fino al quarantunesimo giro, ha subito poi il sorpasso dell’Haas guidata da Oliver Bearman, togliendosi comunque la soddisfazione di aver intrapreso una buona gara da tenere per sempre nella scatola dei ricordi. Una volta approdato al parco chiuso, il britannico ha commentato quanto fatto: “ Ho mostrato alla gente un po’ di quello che sono qui per fare. Nutro grande rispetto per i ragazzi con esperienza in questo sport, ma non ho intenzione di arrendermi, e credo di averlo dimostrato fin dall’inizio “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Arvid Lindblad: “Sono senza parole, ho mostrato quello che so fare”

Arvid Lindblad, il rookie della F1 che non ha (ancora) la patente di guida

Chi è Arvid Lindblad, l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen

