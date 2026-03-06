Arvid Lindblad è un pilota britannico al suo primo anno in Formula 1, che corre con il team Visa Cash App Racing Bulls. È un debuttante nel campionato del mondo di F1 e non possiede ancora la patente di guida. Lindblad ha fatto il suo ingresso nel massimo campionato di motorsport senza aver ancora conseguito la licenza di guida.

Al volante di una vettura (da gara) ha già dimostrato di saperci fare ma, almeno per il momento, Arvid Lindblad potrà mostrare le sue doti di guida solamente tra le curve e i rettilinei di un circuito. Il rookie del team Visa Cash App Racing Bulls, infatti, è in possesso della Super Licenza Fia (l'approvazione da parte del Consiglio mondiale della Federazione è stata annunciata il 10 giugno 2025), mentre il conseguimento dell'equivalente della nostra patente B rilasciata dalla Driver and Vehicle Licensing Agency (Dvla) resta uno degli obiettivi (al di fuori della pista) per questa stagione. Dopo aver affrontato la scalata... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arvid Lindblad, il rookie della F1 che non ha (ancora) la patente di guida

