Ex Ilva dopo due anni riattivato l’Altoforno 2 nello stabilimento di Taranto

Acciaierie d’Italia ha riavviato l’altoforno 2 a Taranto dopo due anni di inattività, per rispondere alla domanda crescente di prodotti siderurgici. La scelta si è resa necessaria per recuperare capacità produttiva e sostenere l’occupazione nello stabilimento. La ripresa ha coinvolto interventi tecnici e investimenti mirati a migliorare l’efficienza. La mossa mira a rafforzare la presenza nel mercato e a garantire una produzione stabile nel tempo. La produzione riprende regolarmente nel sito industriale.

Era fermo dal 20 gennaio 2024, l'altoforno 2 nello stabilimento ex Ilva di Taranto che ora è tornato a funzionare. A renderlo noto è Acciaierie d'Italia, azienda in amministrazione straordinaria, in un comunicato: "A conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l'Altoforno 2 è entrato in marcia". La società ha inoltre aggiunto che il riavvio dell'impianto permette il recupero di un asset produttivo strategico e si inserisce nelle azioni e nell'impegno dell'attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale.