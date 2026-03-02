Ex Ilva la Spoon River dei morti di lavoro | dal 2003 25 vittime in incidenti nello stabilimento di Taranto

Due vittime in un mese e mezzo all' ex Ilva di Taranto con una dinamica che, in attesa dei riscontri delle autorità, appare con evidenti elementi comuni. Ieri Loris Costantino, 36 anni, operaio della ditta di pulizie Gea Power, è precipitato nel vuoto mentre effettuava operazioni di pulizia di un nastro trasportatore nell'area agglomerato, dove si preparano i materiali per la carica dell'altoforno, "a causa del cedimento di un grigliato". Lo scorso 12 gennaio a perdere la vita a causa del cedimento di un grigliato sotto ai suoi piedi, in Acciaieria 2, è stato Claudio Salamida, 46enne impiegato da oltre 20 anni nello stabilimento. Due tragedie che, unite a quelle avvenute dal 2003, portano negli ultimi 23 anni a un totale di 24 morti dovuti a incidenti sul lavoro all'ex Ilva di Taranto.