Rivoluzione camici bianchi | Non è una riforma ma un taglio mascherato Rischiamo di perdere il medico di fiducia

Il sindacato dei medici di base in Emilia-Romagna ha criticato duramente il nuovo patto per la salute territoriale firmato a inizio febbraio, definendolo un

Il nuovo patto per la salute territoriale siglato a inizio febbraio tra la Regione Emilia-Romagna e i rappresentanti dei medici di base solleva delle perplessità nel mondo politico Il nuovo patto per la salute territoriale siglato a inizio febbraio tra la Regione Emilia-Romagna e i rappresentanti dei medici di base solleva delle perplessità nel mondo politico. L'accordo, che introduce una serie di novità pratiche per professionisti e pazienti nell'ottica di riorganizzare le cure di prossimità, è finito sotto la lente d'ingrandimento delle forze politiche. A intervenire sul tema è la segretaria regionale della Democrazia Cristiana Simona Vietina.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un cambiamento importante nel servizio di medicina generale.

Asst Melegnano Martesana annuncia l’arrivo della dottoressa Chiara Rusconi come nuova responsabile di Ematologia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Medici di base, la rivoluzione. L’assistenza sarà garantita fino a 12 ore al giorno con le Aft; Arrivano i Quasi-Medici: la rivoluzione (contesa) degli Infermieri Specialisti.

L’importanza del camice, non solo per i mediciquando pensiamo a un ospedale o a un ambulatorio, la prima cosa che ci viene in mente è il bianco dei camici medici che girolanzano tra i corridoi. Può sembrare incredibile, ma un tempo i camici ... quotidianosanita.it

Arrivano le ’Aggregazioni funzionali territoriali’, dopo un accordo fra Regione e sindacati. I camici bianchi lavoreranno in équipe. Daniele Morini: "Accesso agevolato al paziente". - facebook.com facebook

Studi aperti 12 ore, meno esami prescritti: rivoluzione dei medici di base x.com