Esplosione nella notte distrutto il bancomat della Banca Popolare del Lazio

Da frosinonetoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della Banca Popolare del Lazio situato lungo via Casilina. Il boato ha causato danni alla struttura e ha svegliato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non si sono registrati feriti tra le persone presenti.

La tranquillità della notte è stata spezzata da un boato che ha fatto tremare i palazzi lungo la via Casilina. Nella notte tra sabato e domenica 8 marzo, ignoti malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare del Lazio a Valmontone, facendolo esplodere con materiale esplosivo. L’esplosione ha completamente distrutto il bancomat e lo sportello interno alla banca, provocando gravi danni alla struttura. Il bottino al momento non è ancora stato quantificato. I residenti, svegliati dal forte rumore, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Valmontone, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

