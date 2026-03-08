Esplosione nella notte distrutto il bancomat della Banca Popolare del Lazio

Nella notte, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della Banca Popolare del Lazio situato lungo via Casilina. Il boato ha causato danni alla struttura e ha svegliato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non si sono registrati feriti tra le persone presenti.

La tranquillità della notte è stata spezzata da un boato che ha fatto tremare i palazzi lungo la via Casilina. Nella notte tra sabato e domenica 8 marzo, ignoti malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare del Lazio a Valmontone, facendolo esplodere con materiale esplosivo. L'esplosione ha completamente distrutto il bancomat e lo sportello interno alla banca, provocando gravi danni alla struttura. Il bottino al momento non è ancora stato quantificato. I residenti, svegliati dal forte rumore, hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Valmontone, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.