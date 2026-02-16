Noicattaro doppia esplosione nella notte | assaltato il bancomat della Banca Popolare Pugliese

A Noicattaro, due forti esplosioni hanno svegliato i residenti questa notte, causando danni al bancomat della Banca Popolare Pugliese. L’attentato è avvenuto poco prima delle cinque, lasciando tracce evidenti nel negozio vicino. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro l’attacco.

Le esplosioni registrate intorno alle 4:45 del mattino hanno devastato la filiale. Indagano i carabinieri Ancora un assalto a bancomat nel Barese. Stanotte è toccato agli abitanti di Noicattaro essere svegliati da due forti esplosioni, avvenute intorno alle 4:45. A finire nel mirino dei malviventi è stato lo sportello Atm della Banca Popolare Pugliese, in via Siciliano, fatto saltare in aria con un ordigno che ha provocato ingentissimi danni all’intera filiale. I boati, distintamente avvertiti da numerosi residenti, hanno squarciato il silenzio della notte generando paura e allarme nella zona. In pochi istanti lo sportello automatico è stato completamente distrutto, mentre l’onda d’urto ha danneggiato anche i locali della banca.🔗 Leggi su Baritoday.it

Nella notte, a Calitri, in Irpinia, si è verificato un attentato ai danni di un bancomat della banca Bdm.

