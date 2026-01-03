Calitri esplosione nella notte | fatto saltare il bancomat della banca Bdm

Nella notte, a Calitri, in Irpinia, si è verificato un attentato ai danni di un bancomat della banca Bdm. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo l’assalto alla banca di Sant’Angelo dei Lombardi. L’evento ha causato danni all’istituto di credito, senza tuttavia registrare feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e approfondire le dinamiche dell’accaduto.

In Irpinia, nella notte, si è registrato un nuovo attacco a un istituto di credito. È avvenuto a Calitri, a tre giorni di distanza dall’assalto alla banca di Sant’Angelo dei Lombardi. Un intervallo breve, che colloca l’episodio in una sequenza ravvicinata di fatti già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

