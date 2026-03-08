Lunedì mattina, un’esplosione si è verificata presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. Nessun dettaglio su eventuali vittime o cause è stato ancora comunicato, mentre le autorità stanno conducendo le indagini. La notizia ha subito attirato l’attenzione internazionale, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle circostanze dell’incidente. La situazione resta sotto osservazione.

Oslo, 8 marzo 2026 – La guerra impazza nel Golfo Persico con raid aerei israeliani e lanci di missili e droni iraniani. Ma intanto in Norvegia è giallo su un'esplosione avvenuta nella notte nell'ambasciata statunitense di Oslo. Nessuno è rimasto ferito e la polizia ha riferito di "lievi danni materiali", senza tuttavia escludere che si possa essere trattato di un atto terroristico. Le indagini sono in corso ma molto poco trapela. Norvegia, esplosione a Oslo: danneggiato un ingresso dell'ambasciata americana (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’ipotesi terrorismo, ma non solo "Un'ipotesi è che si sia trattato di un atto terroristico, ma non ci concentriamo solo su questo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa sappiamo dell’esplosione avvenuta all’ambasciata Usa di Oslo

Leggi anche: Usa, esplosione ambasciata americana a Oslo nella notte

Leggi anche: Iran, la diretta. Esplosione vicino all'ambasciata Usa a Oslo. L'Idf colpisce tutta Teheran

The Mossad’s Secret War

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cosa sappiamo dell'esplosione avvenuta....

Temi più discussi: Esplosione all’ambasciata americana a Oslo nella notte; Iran, Tajani: Sosteniamo negoziati, ma Teheran non può avere arma nucleare; Nave militare iraniana affondata da sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: 80 morti. Il siluro e l'esplosione, le immagini; Deflagrazione davanti all’ambasciata Usa a Oslo, nessun ferito.

Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, cosa si sa sulle cause e perché la guerra in Iran non sarebbe collegataEsplosione all'ambasciata Usa a Oslo, si indaga sulle cause. Troppo presto, le parole degli inquirenti su un collegamento con la guerra in Iran ... virgilio.it

Esplosione nella notte davanti all’ambasciata Usa a Oslo: cosa sappiamoUn’esplosione ha colpito l’ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. Nessun ferito ma la polizia indaga su un possibile attacco mirato. blogsicilia.it

Norvegia, forte esplosione vicino all’ambasciata Usa di Oslo: nessun ferito Mondo L’esplosione si è verificata poco dopo l’una di notte e ha colpito l’ingresso della sezione consolare dell'ambasciata, causando danni lievi ma nessun ferito. La polizia ha avviato - facebook.com facebook

Il boato udito nella notte a Oslo era collegato all'esplosione di un ordigno che ha causato "lievi danni materiali" a uno degli ingressi dell'ambasciata statunitense a Oslo. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese. Al momento, sottoline x.com