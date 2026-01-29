Espanyol-Alaves venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si apre al Cornellà

Questa sera alle 21 al Cornellà si gioca la sfida tra Espanyol e Alaves. I catalani, dopo un buon avvio, stanno attraversando un momento difficile: nelle ultime quattro partite hanno raccolto solo un punto. Nonostante questa fase negativa, l’Espanyol mantiene il quinto posto in classifica. La partita si presenta come un’occasione per tornare alla vittoria e risollevare il morale.

La stagione molto felice dell’Espanyol sta vivendo il primo momento di netta discesa della stagione: i catalani hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro uscite ma restano al quinto posto in classifica. Venerdì notte affronteranno l’Alaves al Cornellà, col proposito di tornare alla vittoria: la squadra basca è implicata nella lotta salvezza e, grazie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Espanyol-Alaves (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre al Cornellà Approfondimenti su Espanyol Alaves Espanyol-Girona (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Cornellà? L’incontro tra Espanyol e Girona, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:00 al Cornellà, segna l’inizio del girone di ritorno della Liga. Espanyol-Girona (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al Cornellà? L'incontro tra Espanyol e Girona, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:00, apre il secondo turno del campionato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Espanyol Alaves Argomenti discussi: Pronostico Espanyol-Alaves: analisi e probabili formazioni 30/01/2026 Liga; Espanyol - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Diretta Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina - Men Single - Australian Open 2026; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | DAZN News IT. Pronostico Espanyol vs Alaves – 30 Gennaio 2026La sfida di La Liga tra Espanyol e Alaves promette intensità e attenzione ai dettagli tattici. Si gioca il 30 Gennaio 2026 alle 21:00 al suggestivo RCDE ... news-sports.it DANI OLMO tun watan Nuwamba: Ya ci kwallon nasara da Alavés Ya ci kwallon nasara da Atlético Madrid Ya ci kwallon nasara da Espanyol Ya ci kwallon nasara da Slavia Prague Ya ci kwallon nasara da Oviedo Olmo yana kasancewa gwar - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.