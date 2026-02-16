Sampdoria arrivata richiesta di deferimento per Gregucci e Foti

La Procura Federale della Figc ha inviato alla Sampdoria una richiesta di deferimento contro gli allenatori Angelo Gregucci e Salvatore Foti, accusandoli di aver ricoperto ufficialmente i ruoli di primo e secondo tecnico della squadra. La decisione deriva da un’indagine sulle dichiarazioni e le attività degli allenatori durante l’ultimo periodo, che avrebbe sollevato dubbi sulla loro posizione ufficiale nel club.

Dopo le indagini, a Salvatore Foti sarebbe stato contestato l'esercizio di funzioni da primo allenatore pur essendo titolare del solo patentino UEFA A, abilitazione che permette di ricevere solo l'incarico di vice. A Gregucci si contesterebbe invece di aver preso in carico il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne effettivamente le funzioni operative. La società blucerchiata ha risposto con un comunicato ufficiale: "La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell'operato della Giustizia Sportiva - si legge nella nota - L'U.

