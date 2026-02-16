Sampdoria arrivata richiesta di deferimento per Gregucci e Foti
La Procura Federale della Figc ha inviato alla Sampdoria una richiesta di deferimento contro gli allenatori Angelo Gregucci e Salvatore Foti, accusandoli di aver ricoperto ufficialmente i ruoli di primo e secondo tecnico della squadra. La decisione deriva da un’indagine sulle dichiarazioni e le attività degli allenatori durante l’ultimo periodo, che avrebbe sollevato dubbi sulla loro posizione ufficiale nel club.
Dopo le indagini, a Salvatore Foti sarebbe stato contestato l'esercizio di funzioni da primo allenatore pur essendo titolare del solo patentino UEFA A, abilitazione che permette di ricevere solo l'incarico di vice. A Gregucci si contesterebbe invece di aver preso in carico il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne effettivamente le funzioni operative. La società blucerchiata ha risposto con un comunicato ufficiale: “La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva - si legge nella nota - L’U.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sampdoria-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Padova sfida la Sampdoria: al Ferraris per dare continuità; Ferraris, il nuovo stadio accelera: ok alla proposta di Genoa e Sampdoria; Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Ranocchia in serata no, Palumbo decisivo nei minuti finali.
Sampdoria, arrivata la richiesta di deferimento per Gregucci e FotiNei prossimi giorni sarà fissata l'udienza, attesa fra un mese e mezzo al massimo. Nel frattempo i due tecnici potranno continuare ad allenare ... ilsecoloxix.it
Sampdoria, arriva la richiesta di deferimento per Salvatore Foti e Angelo Gregucci. I dettagliEra nell’aria ed è arrivata la conferma. In data odierna ha ricevuto la richiesta di deferimento per Angelo Gregucci e Salvatore Foti. I due tecnici, Sampdoria, arriva la richiesta di deferimento per ... clubdoria46.it
La Sampdoria è arrivata al Luigi Ferraris Tutto pronto per la sfida al Palermo #Sampdoria #samp #palermo #forzasamp #ClubDoria46 - facebook.com facebook
La Sampdoria vince contro il Modena un match cruciale I dettagli sul successo blucerchiato x.com