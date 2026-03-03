Il Gruppo Trekking Forlì celebra i suoi quarant’anni di attività con una storia di circa 900 persone che hanno percorso i sentieri dell’Appennino romagnolo. Nel corso di quattro decenni, il gruppo ha accompagnato escursionisti lungo crinali e sentieri di montagna, contribuendo a mantenere viva la tradizione delle passeggiate in natura in questa regione. L’associazione ha vissuto e promosso l’esperienza dell’escursionismo locale fin dalla sua nascita.

Quarant’anni di cammini lungo i crinali romagnoli, tra sentieri battuti e tracce riscoperte. Il Gruppo Trekking Forlì taglia un traguardo che racconta la storia dell’escursionismo in Appennino, nato quando camminare per vallate e dorsali era una passione per pochi. A ripercorrere le tappe è il presidente Andrea Sedioli: "L’associazione è nata da un gruppo di persone appassionate. All’epoca c’era solo il Cai, il Club Alpino Italiano, a fare questo tipo di attività. Mentre oggi ci sono tanti gruppi e questo è positivo. La nostra idea, allora come adesso, è quella di esplorare il Grand Sentiero di Romagna, che va dall’Imolese e arriva fino al Montefeltro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 40 anni del gruppo Trekking: "Con noi lungo l’Appennino hanno camminato 900 persone"

