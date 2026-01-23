Esce in pigiama e ciabatte in strada di notte 40enne investito e ucciso fuori casa | tragedia a Lecce

Nella notte di giovedì 22 gennaio, a Lecce, un uomo di 40 anni è stato investito e tragicamente deceduto mentre percorreva la strada provinciale 363. L’incidente è avvenuto mentre la vittima, in pigiama e ciabatte, si trovava all’esterno di casa. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

L’investimento mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, mentre la vittima camminava a bordo carreggiata lungo la strada provinciale 363 in provincia di Lecce.🔗 Leggi su Fanpage.it

Esce di casa in pigiama e ciabatte: viene travolto e ucciso da un'autoUn uomo di 41 anni, Francesco Vincenti, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto sulla provinciale 363 a Cutrofiano, Lecce.

Tragedia in tarda serata: 41enne esce di casa, travolto e ucciso in stradaNella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale 363 nel territorio di Cutrofiano, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Francesco Vincenti, 41 anni.

Esce da casa in pigiama e viene travolto da un'auto lungo la provinciale, Francesco Vincenti muore sul colpo: aveva 40 anniUn tragico incidente stradale ha ucciso Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio 2026 lungo la strada provinciale 362, ... corriereadriatico.it

Esce di casa in pigiama e ciabatte: viene travolto e ucciso da un'autoLa tragedia è avvenuta a Cutrofiano, in provincia di Lecce. La vittima è un uomo di 41 anni, Francesco Vincenti, residente poco distante dal luogo dell'impatto. Sulla salma è stata disposta l'autopsia ... today.it

