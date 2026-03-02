Esce di strada e finisce in un canale | morto un 74enne salvo il nipote

Un incidente grave si è verificato sabato 28 febbraio a Villa Decani, in Slovenia, quando un uomo di 74 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in un canale. Il conducente è morto sul posto, mentre il nipote che era con lui è stato salvato. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un gravissimo incidente si è verificato lo scorso sabato 28 febbraio in Slovenia, a Villa Decani (Capodistria): un uomo di 74 anni ha perso il controllo dell'auto, è finito in un canale ed è deceduto. Con lui in auto il nipote di 11 anni, rimasto fortunatamente illeso. È successo intorno alle 11.