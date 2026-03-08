Esce di casa e scompare dopo il disperato appello della famiglia ritrovato a Santarcangelo

Un giovane di 29 anni residente a Savignano sul Rubicone è scomparso sabato pomeriggio alle 14 dopo essere uscito di casa. La famiglia ha lanciato un appello pubblico e, dopo ore di angoscia, il ragazzo è stato ritrovato a Santarcangelo. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i conoscenti e i residenti della zona.

Giuliano non dava notizie dalle 14 di sabato. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri: ritrovato dopo lunghe ore di ricerche Ore di grande angoscia per una famiglia di Savignano sul Rubicone. Dalle 14 di sabato (7 marzo) era scomparso senza più far ritorno a casa Giuliano, un ragazzo di 29 anni che vive in città assieme alla mamma. La famiglia aveva atteso invano fino alle 22, senza ricevere notizie, decidendo di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di Savignano per denunciarne la scomparsa. Il ragazzo è stato poi ritrovato nella prima serata di domenica (8 marzo) a Santarcangelo, in buone condizioni di salute. Era arrivato un appello da parte della sorella: “Giuliano si è allontanato da casa senza un motivo e senza lasciare alcuna informazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Marco Giosa esce di casa e scompare: appello per ritrovare lo studente fuorisede

Leggi anche: Esce di casa e non torna più, l’appello della famiglia: “Aiutateci a trovare Giuliano”

Una selezione di notizie su Esce di casa e scompare dopo il....

Temi più discussi: Ragazza scomparsa. Quindicenne esce di casa e sparisce, i genitori sporgono denuncia; Leao accende il derby: Questione di vita o di morte, dobbiamo prenderla sul personale. E non si esce di casa; Salento, esce di casa e scompare: ricerche in corso per il 75enne Cesare Marchi; Bambino di due anni esce di casa e vaga senza meta, riconsegnato alla madre dalla Polizia Locale.

Aiutateci a trovarlo, esce di casa e scompare nel nulla: si cerca il 73enne Mario SommarivaBOLZANO. Si è allontanato da casa prima dell'alba di lunedì 2 marzo e di lui si è persa ogni traccia: sono in corso le ricerche a Bolzano del 73enne Mario Sommariva. A lanciare l'allarme sono stati i ... ildolomiti.it

Raffaele esce di casa e fa perdere le sue tracce, l'appello: Aiutateci a trovarloOre di apprensione nel vesuviano per la scomparsa di Raffaele Sorrentino, di cui non si hanno notizie da ieri mattina. Il 24enne si sarebbe allontanato dalla propria abitazione a Palma Campania ... napolitoday.it

Ingegneria Italia. . Questo lo avete già visto nei film: il vapore che esce dai tombini di New York! Ma da dove arriva Scopriamolo insieme! - facebook.com facebook

18' #LecceCremonese 0-0 Thorsby ci prova di testa, la palla esce di pochissimo #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #LecCre x.com