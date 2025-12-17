Marco Giosa esce di casa e scompare | appello per ritrovare lo studente fuorisede

Marco Giosa, studente universitario fuorisede, è scomparso misteriosamente dopo essere uscito di casa. La sua scomparsa ha generato un appello pubblico per ritrovarlo, mentre familiari e amici si mobilitano nelle ricerche. Restano in sospeso le ragioni di questa sparizione, che preoccupa l’intera comunità.

Sparito nel nulla. Marco Giosa, studente universitario fuorisede di cui non si hanno notizie da giorni. Domiciliato nel quartiere di Pietralata è sparito dall'11 dicembre. Sporta denuncia alle forze dell'ordine è stato lanciato un appello da Penelope Lazio e dal Comitato scientifico ricerca. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scomparso Marco Giosa, 23 anni: di lui non si hanno più notizie dall’11 dicembre Dallo scorso 11 dicembre non si hanno più notizie di Marco Giosa, 23enne di Tito (PZ), studente universitario a Roma. Il giovane non dà sue notizie da alcuni giorni. I genitori ha - facebook.com facebook