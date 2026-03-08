Esce di casa e non torna più l’appello della famiglia | Aiutateci a trovare Giuliano

Una famiglia di Savignano sul Rubicone chiede aiuto dopo che il loro giovane di 29 anni è uscito di casa sabato pomeriggio e non è più tornato. L’ultima volta è stato visto alle 14, e da allora non hanno più sue notizie. La famiglia ha lanciato un appello pubblico per cercare di rintracciarlo e capire dove possa essere.

Giuliano non dà notizie dalle 14 di sabato. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e lancia un appello per chiunque lo abbia visto Sono ore di grande angoscia per una famiglia di Savignano sul Rubicone. Dalle 14 di sabato (7 marzo) è scomparso senza più far ritorno a casa Giuliano, un ragazzo di 29 anni che vive in città assieme alla mamma. La famiglia ha atteso invano fino alle 22, senza ricevere notizie, decidendo di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di Savignano per denunciarne la scomparsa. Ora arriva l’appello della sorella: “Giuliano si è allontanato da casa senza un motivo e senza lasciare alcuna informazione. Siamo molto preoccupati che possa essergli capitato qualcosa di brutto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

