Ernesto Iaccarino risponde alle critiche dopo la rottura con Elisa Isoardi | Era una storia pubblica

Ernesto Iaccarino ha commentato le recenti critiche sulla sua separazione da Elisa Isoardi. Ha spiegato di aver parlato con lei di persona prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche, sottolineando che, trattandosi di una relazione nota, uno dei due ha deciso di rendere pubblici i fatti. La discussione si è svolta in modo diretto e senza indugi.

Dopo quattordici mesi la relazione tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è volta al termine. A comunicarlo è stato proprio lo chef stellato tramite un messaggio su Instagram. Nel post ha ringraziato l’ex compagna per il periodo trascorso insieme, sottolineando come il loro percorso li abbia fatti crescere e migliorare entrambi. Ernesto Iaccarino: “Io e Elisa Isoardi abbiamo provato sempre a mantenere privata la nostra storia ma non ci siamo riusciti” Ma l’annuncio non è passato inosservato ai fan che lo hanno criticato per aver dato la notizia online e non aver rispettato il desiderio di riservatezza da sempre espresso dalla conduttrice Rai. Iaccarino ha quindi risposto alle critiche, chiarendo di averne parlato prima direttamente con Isoardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

È finita la storia d’amore tra Elisa Isoardi e lo chef Ernesto IaccarinoÈ stato lo chef stellato ad annunciare la separazione con un messaggio pubblicato sui social, ringraziando la conduttrice per il percorso condiviso.

