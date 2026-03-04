Si interrompe dopo poco più di un anno la relazione tra Elisa Isoardi e lo chef stellato Ernesto Iaccarino. La notizia è stata confermata attraverso comunicati ufficiali e fonti vicine ai diretti interessati. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo alle motivazioni o alle circostanze della separazione. La coppia non ha rilasciato commenti in merito alla fine della loro relazione.

È stato lo chef stellato ad annunciare la separazione con un messaggio pubblicato sui social, ringraziando la conduttrice per il percorso condiviso. Una storia vissuta con discrezione e finita senza polemiche Si chiude dopo poco più di un anno la relazione tra Elisa Isoardi e lo chef stellato Ernesto Iaccarino. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso chef, che ha scelto i social per comunicare la fine del rapporto con un messaggio breve e dai toni pacati. A corredo di una fotografia che li ritrae insieme, Iaccarino ha scritto: "Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme. Anche se l'amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto, siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È finita la storia d’amore tra Elisa Isoardi e lo chef Ernesto Iaccarino

