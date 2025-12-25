Il Natale di solidarietà vuole portare la gioia della festa e la speranza alle persone sole e bisognose. E segno di solidarietà con i più poveri è il tradizionale appuntamento del pranzo di Natale in fraternità del 25 dicembre, che si è tenuto nell’oratorio della parrocchia Sacro Cuore Immacolato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Centoventi persone al pranzo della diocesi di Terni: “Gioia e speranza alle persone sole e bisognose”

