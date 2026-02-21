Palazzo Marino si apre alla città | ogni prima domenica del mese visite guidate

Palazzo Marino apre le sue porte alla città: ogni prima domenica del mese si potrà visitare l’edificio con guide specializzate. La decisione nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Fondazione Bracco, che vogliono promuovere la cultura e la storia del palazzo. L’iniziativa offrirà ai cittadini e ai turisti l’opportunità di scoprire gli ambienti storici e le opere d’arte custodite all’interno. La prima visita è prevista per il 1° marzo.

Milano, 21 febbraio 2026- Palazzo Marino sarà aperto alle visite guidate, a partire dal 1° marzo, ogni prima domenica di ogni mese grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco. La sede del Comune, solitamente visitabile dal lunedì al venerdì e in occasione della Festa della Repubblica, parteciperà insieme ai Musei civici e statali alla “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso libero e gratuito alla cittadinanza e ai turisti. Dettagli delle visite. Le visite a Palazzo Marino - fa sapere l'Amministrazione comunale - si svolgeranno su prenotazione e saranno condotte da guide professioniste formate da Civita Mostre e Musei – società specializzata nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano – che accompagneranno i visitatori e le visitatrici in un tour di circa un’ora e un quarto alla scoperta degli ambienti più significativi del palazzo cinquecentesco, progettato dall’architetto Galeazzo Alessi e sede dell’Amministrazione comunale dal 19 settembre 1861.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Musei gratis la prima domenica del mese: visite guidate e laboratori al Salinas, Riso e Chiostro di MonrealeIl museo archeologico di Palermo, il Riso e il Chiostro di Monreale offrono l’ingresso gratuito la prima domenica del mese, il 1 marzo.

Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di MonrealeLa prima domenica del mese porta l’ingresso gratuito in alcuni dei musei più belli di Sicilia.

