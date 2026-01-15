Francesco Piccinin, giovane ballerino di San Liberale, ha scoperto di avere un tumore di 11 centimetri al petto. La diagnosi, arrivata a soli 25 anni, ha rappresentato un momento difficile nella sua vita. Questa storia racconta il suo percorso di fronte a una sfida improvvisa, evidenziando l’importanza di affrontare con serenità e determinazione le difficoltà legate alla salute.

Bello, giovane e una promessa della danza. Eppure Francesco Piccinin, ballerino di San Liberale nel veneziano, ha avuto a soli 25 anni una battuta d’arresto dovuto a un tumore. Oggi Piccinin ha 30 anni, lavora all’Aalto Theater di Essen, in Germania, ed è in remissione. Ancora qualche mese di controlli accurati e la parola guarigione potrà entrare, finalmente, nella sua vita. “Quello dei tumori, purtroppo, molte volte è un argomento tabù. – ha spiegato a Il Messaggero – Non c’è una scienza precisa, ogni persona è a sé. Poi chiaro, la mente fa molto. Non mi sento di dire ‘sii un guerriero’ o ‘sii forte’, poiché anche la fragilità è umana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito un pallino sul petto, era una massa tumorale di 11 centimetri. Sono scoppiato a piangere”: l’incredibile storia del ballerino Francesco Piccinin

Francesco Piccinin, il ballerino: «Ho scoperto un tumore a 25 anni. Ho sentito un pallino sul petto, era un massa di 11 centimetri» - Da professione ad alleata preziosa, che ha permesso a Francesco Piccinin di credere in un “dopo”. ilmessaggero.it