Ho sentito un pallino sul petto era una massa tumorale di 11 centimetri Sono scoppiato a piangere | l’incredibile storia del ballerino Francesco Piccinin

Francesco Piccinin, giovane ballerino di San Liberale, ha scoperto di avere un tumore di 11 centimetri al petto. La diagnosi, arrivata a soli 25 anni, ha rappresentato un momento difficile nella sua vita. Questa storia racconta il suo percorso di fronte a una sfida improvvisa, evidenziando l’importanza di affrontare con serenità e determinazione le difficoltà legate alla salute.
Bello, giovane e una promessa della danza. Eppure Francesco Piccinin, ballerino di San Liberale nel veneziano, ha avuto a soli 25 anni una battuta d’arresto dovuto a un tumore. Oggi Piccinin ha 30 anni, lavora all’Aalto Theater di Essen, in Germania, ed è in remissione. Ancora qualche mese di controlli accurati e la parola guarigione potrà entrare, finalmente, nella sua vita. “Quello dei tumori, purtroppo, molte volte è un argomento tabù. – ha spiegato a Il Messaggero – Non c’è una scienza precisa, ogni persona è a sé. Poi chiaro, la mente fa molto. Non mi sento di dire ‘sii un guerriero’ o ‘sii forte’, poiché anche la fragilità è umana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
