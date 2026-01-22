Livorno | Entra in un condominio per rubare una bici elettrica il proprietario lo vede e lo blocca | arrestato

A Livorno, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta elettrica in un condominio. Dopo aver cercato di fuggire, è stato bloccato dal proprietario con l’aiuto di altri residenti e successivamente arrestato dalla polizia. L’episodio evidenzia l’importanza della sorveglianza comunitaria e della pronta segnalazione alle forze dell’ordine in situazioni di tentato furto.

È stato scoperto mentre provava a rubare una bicicletta elettrica e ha provato in tutti i modi a fuggire ma il proprietario lo ha bloccato con l'aiuto di altre persone fino all'arrivo della polizia che lo ha arrestato. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio del 19 gennaio il malvivente si è.🔗 Leggi su Livornotoday.it

