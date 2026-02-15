Cava de’ Tirreni | swing e racconto con Angelo Mellone al locale Il Moro un nuovo format dal Nord Italia

A Cava de’ Tirreni, Angelo Mellone e il suo quartetto portano lo swing al locale “Il Moro” dopo aver lanciato un nuovo format dal Nord Italia. Mellone, noto per il suo stile coinvolgente, ha scelto questa occasione per condividere musica e storie con il pubblico locale, creando un’atmosfera vivace e intima. Durante la serata, i presenti ascoltano brani energici e ascoltano racconti che arricchiscono l’esperienza musicale.

Cava de' Tirreni si apre allo swing: Angelo Mellone e il suo quartetto al "Moro" per una serata di musica e parole. Cava de' Tirreni si prepara ad accogliere una ventata di jazz e swing giovedì 19 febbraio 2026. Il locale "Il Moro", in Corso Umberto I, ospiterà l'eclettico artista Angelo Mellone e il suo quartetto, in un evento promosso dalla Banca Monte Pruno e DLiveMedia. L'appuntamento, inedito per la città, mira a portare un format di successo dal Nord e Centro Italia, unendo musica, conversazione e un'atmosfera raffinata. Un format collaudato nel cuore del Salernitano. L'iniziativa si inserisce in un contesto di vivacità culturale per Cava de' Tirreni, una città che guarda con interesse a nuove forme di intrattenimento e di promozione del territorio. giovedì 19 febbraio Swing Quartet Angelo Mellone: piano e voce feat. Domenico Andria: basso - Igor De Martino: chitarra - Salvatore Rainone: batteria Evento speciale promosso dalla banca Monte Pruno e DLiveMedia, al Moro Jazz Club di Cava De'Tirreni