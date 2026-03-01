short track elisa confortola e pietro sighel dominano la scena ai campionati italiani 2026

Ai Campionati Italiani Assoluti di short track, disputati al PalaTazzoli di Torino, Elisa Confortola e Pietro Sighel sono stati i protagonisti principali, dominando le rispettive gare. L’evento si è svolto in vista dei prossimi Campionati Mondiali, programmati dal 13 al 15 marzo in Canada. La competizione ha visto molti atleti affrontarsi in diverse discipline, con risultati che hanno segnato l’appuntamento nazionale di quest’anno.

In attesa dei Campionati Mondiali che si terranno dal 13 al 15 marzo in Canada, questo weekend si sono disputati al al PalaTazzoli di Torino i Campionati Italiani Assoluti 2026 di short track. I migliori pattinatori azzurri su pista corta (assente di fatto solamente Arianna Fontana tra chi ha preso parte alle gare olimpiche di Assago) si sono dati battaglia tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo per aggiudicarsi i titoli sulle singole distanze e allround. Il protagonista assoluto in campo maschile è stato come da pronostico Pietro Sighel, che ha firmato la doppietta 500-1500 arrivando poi terzo nei 1000 e laureandosi campione nazionale allround nonostante la quarta piazza nella super finale (sui 1500 metri). 🔗 Leggi su Oasport.it

Chiara Betti. Elisa Confortola. Arianna Fontana. Arianna Sighel. Che stupendo argento olimpico nella staffetta 3000 metri femminile.

