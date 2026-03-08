Elena Curtoni il colpaccio della veterana | trionfo in supergigante a 35 anni

Elena Curtoni, sciatrice veterana di 35 anni, ha vinto il supergigante in Val di Fassa. La gara si è svolta il 8 marzo 2026 a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. La atleta ha conquistato il suo quarto risultato in Coppa del Mondo, a più di tre anni dall’ultimo, avvenuto nel dicembre 2022. La vittoria rappresenta un importante traguardo per la sportiva.

Cosio Valtellino (Sondrio), 8 marzo 2026 – La zampata della valtellinese in Val di Fassa. Elena Curtoni vince il supergigante e conquista il suo quarto successo in Coppa del mondo, a oltre tre anni dall'ultimo, datato dicembre 2022. Primo podio stagionale. Una vittoria che dipinge d'azzurro il trittico della tappa trentina di Coppa del mondo, dopo le due vittorie in discesa libera ieri e venerdì di Laura Pirovano. Una vittoria che vale tantissimo per la 35enne Elena, quest'anno mai salita sul podio (miglior risultato un quarto posto in in Val d'Isere). Le fatiche dopo l'infortunio. Dopo quel brutto infortunio del dicembre 2023, in cui si fratturò l'osso sacro in quel supergigante si St. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elena Curtoni, il colpaccio della veterana: trionfo in supergigante a 35 anni