Elena Curtoni si prepara a scendere in pista per le Olimpiadi di sci alpino, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. Dopo aver raccolto tre vittorie e 12 podi in carriera, la sciatrice italiana si gioca una delle ultime chance di mettere il sigillo a una carriera solida. Senza pressioni, affronta questa gara come un’opportunità per lasciare il segno, consapevole di aver già scritto pagine significative di sport.

Cercherà il clamoroso acuto, senza pressioni e senza grandi aspettative, nell’ ultima grande occasione di una carriera più che dignitosa, che le ha fruttato 3 vittorie e 12 podi complessivi in Coppa del Mondo. Supergigante, l’unica cartuccia. Elena Curtoni arriva alle Olimpiadi di Milano Cortina da fresca 35enne (ha festeggiato il compleanno il 3 febbraio) e avrà una sola occasione di conquistare quella medaglia che le è sempre sfuggita, tra rassegne olimpiche e iridate. Sarà in supergigante, giovedì 12 febbraio, perché alla discesa libera non prenderà parte: con la vittoria di Tarvisio, Nicol Delago si è assicurata l’ultimo posto disponibile nel quartetto azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Olimpiadi sci alpino, Elena Curtoni a caccia del colpaccio per coronare una grande carriera

Elena Curtoni si distingue nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, chiudendo al decimo posto a 75 centesimi dalla vincitrice Lindsay Vonn.

