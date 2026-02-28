Sci alpino | a Soldeu Elena Curtoni non riesce a trovare il giusto feeling
A Soldeu, in Andorra, si svolge una tappa di coppa del mondo femminile di sci alpino. Elena Curtoni, impegnata nella competizione, non riesce a trovare il feeling giusto con le piste durante le sue discese. La gara si sta svolgendo sulle nevi di questa località, dove gli atleti affrontano le varie manche. La sciatrice italiana sta partecipando alle qualifiche della competizione.
Non riesce a trovare il feeling giusto sulle nevi di Soldeu, ad Andorra, dove si sta disputando la tappa di coppa del mondo femminile di sci alpino, Elena Curtoni.Dopo aver chiuso nelle retrovie già nella gara di ieri, la discesa libera, anche questa mattina, nel super-g, specialità a lei più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Sci alpino: cresce la condizione di Elena CurtoniProprio la Curtoni, infatti, ha chiuso al decimo posto la gara a 75 centesimi di distacco dalla vincitrice, la leggenda americana Lindsay Vonn.
LIVE SuperG a Soldeu, vince Aicher. Goggia sesta, ma ancora leader. Brignone sbaglia ed è 15ªAd Andorra riparte anche il superG. Goggia perde dei punti da Robinson, ma è ancora in testa alla classifica di specialità ... gazzetta.it
LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher domina, si assottiglia il vantaggio di Goggia, Brignone sbagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.38 Sara Thaler a punti: 26ma a ... oasport.it
Oggi si accende la Discesa Libera di Soldeu Le azzurre tornano al cancelletto per una delle gare più intense della stagione: velocità pura, linee al limite e coraggio fino all’ultimo salto. Sofia Goggia a Delago, Curtoni e tutta la squadra: l’Italia c’è non Fe - facebook.com facebook
Podio n. 67 in carriera per l'azzurra Sofia Goggia arrivata terza nella discesa di cdm di Soldeu, in Andorra. La vittoria numero 5 é invece arrivata per la svizzera Corinne Suter, 31 anni, oro olimpico a Pechino e oro mondiale a Cortina 2021, mentre il secondo x.com