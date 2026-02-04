Eccellenza | un ritorno a casa per il tecnico che è stato anche calciatore di Sarri negli anni d’oro del club La Sansovino si affida a Tognozzi per risalire

La Sansovino ha deciso di affidarsi di nuovo a Luca Tognozzi, ex calciatore e ora tecnico. Dopo aver esonerato Chini, la squadra cerca una svolta e punta sul ritorno di chi conosce bene il club, proprio come ha fatto da giocatore con Sarri negli anni d’oro del club. La decisione arriva dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Castiglionese, che ha spinto la società a cambiare guida tecnica.

