Eccellenza | un ritorno a casa per il tecnico che è stato anche calciatore di Sarri negli anni d’oro del club La Sansovino si affida a Tognozzi per risalire
La Sansovino ha deciso di affidarsi di nuovo a Luca Tognozzi, ex calciatore e ora tecnico. Dopo aver esonerato Chini, la squadra cerca una svolta e punta sul ritorno di chi conosce bene il club, proprio come ha fatto da giocatore con Sarri negli anni d’oro del club. La decisione arriva dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Castiglionese, che ha spinto la società a cambiare guida tecnica.
MONTE SAN SAVINO Le indiscrezioni hanno trovato conferma. La Sansovino dopo l'esonero di Chini, consumatosi al termine della partita persa per 2-0 in casa della Castiglionese, ha scelto come successore Luca Tognozzi (nella foto). Un ritorno a casa per il tecnico visto che da calciatore ha indossato oltre alla maglie di Fiorentina, Castiglionese, Montevarchi anche quella della Sansovino tra il 2001 e il 2003 vinse la Coppa Italia e i playoff di serie C contribuendo al salto di categoria di quella squadra allenata da Maurizio Sarri. E proprio seguendo Sarri, Tognozzi ha poi calcato campi in categorie professionistiche partendo dalla Sangiovannese e arrivando fino alla serie A.
Una domenica complessa per la Sansovino, che ha subito una sconfitta nel debutto contro Grassina.
