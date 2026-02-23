Sansovino beffa all’ultimo minuto La squadra di Tognozzi va giù
La Colligiana ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti, causando la sconfitta del Sansovino. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un tiro vincente al 85’. Il Sansovino ha tentato di pareggiare, ma ha trovato una difesa avversaria compatta. I giocatori di Tognozzi hanno mostrato impegno, anche se non sono riusciti a evitare la sconfitta. La squadra ora si prepara per la prossima sfida in campionato.
Sansovino 0 Colligiana 1 SANSOVINO: Timperanza, Mirante (61’ Tognetti), Artini, Bega, Pasquinuzzi (53’ Cacioppi), Sabatini, Rosi (70’ Sacconi), Privitera, De Filippo (80’ Settembrini), Ricci M., Zhupa (61’ Iacomoni). A disp.: Antonini Manrrique, Piantini, Tenti, Cacioppini, Papini. All.: Luca Tognozzi. COLLIGIANA: Conti, Simi, Gianneschi, Cicali, De Pellegrin, Mariani, Vitale, Donati, Calamassi (15’ Dini; 88’ Corcione)), Masini, Finetti. A disp.: Di Bonito, Baldesi, Socci, Conticelli, Barracani, Montagna, Cosentino. All.: Marco Guidi. Arbitro: Gianluca Boeddu di Prato. Rete: 90’ Masini. MONTE SAN SAVINO – Si ferma sul più bello la rincorsa della Sansovino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
