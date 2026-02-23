Sansovino beffa all’ultimo minuto La squadra di Tognozzi va giù

La Colligiana ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti, causando la sconfitta del Sansovino. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un tiro vincente al 85’. Il Sansovino ha tentato di pareggiare, ma ha trovato una difesa avversaria compatta. I giocatori di Tognozzi hanno mostrato impegno, anche se non sono riusciti a evitare la sconfitta. La squadra ora si prepara per la prossima sfida in campionato.