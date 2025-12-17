Eccellenza Fregnani si prende lo Young È lui il dopo-Riccipetitoni

Fregnani si aggiudica lo Young Santarcangelo, assumendo il ruolo di nuovo allenatore dopo Riccipetitoni. La squadra cambia guida tecnica in vista delle festività natalizie, segnando una fase di transizione e rinnovamento per il club. Un momento importante per il team, che punta a risollevarsi e a consolidare la propria posizione nel campionato.

Da Riccipetitoni a Fregnani. Lo Young Santarcangelo cambia guida tecnica aspettando le festività natalizie. Ieri il club clementino ha annunciato di aver affidato la panchina a Luca Fregnani. Un tecnico che ha decisamente molta esperienza in categoria. Per dieci stagioni ha guidato il Pietracuta, società con la quale ha raggiunto risultati di grande rilievo: negli ultimi tre anni ha militato nel campionato di Eccellenza, centrando una salvezza al primo anno e disputando due finali playoff per l’accesso in serie D. In precedenza ha maturato ulteriori esperienze sulle panchine di San Lorenzo, Morciano, Saludecio e Montescudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

