snowboardcross perathoner firma il miglior tempo alle paralimpiadi cardani torna in pista

A Cortina d’Ampezzo è incominciato il programma dello snowboardcross nell’ambito delle Paralimpiadi Invernali 2026: ad alzare il sipario sono stati i seeding run di quattro categorie, che ha delineato i vari accoppiamenti in vista del tabellone a eliminazione diretta che assegnerà le medaglie nei prossimi giorni. Emanuel Perathoner ha firmato il miglior tempo nella categoria SB-LL2, tagliando il traguardo in 48.40, precedendo l’australiano Ben Tudhope (51.38) e il cinese Qi Sun (51.43). Nella categoria SB-LL1 si è distinto il canadese Tyler Turner (51.72), che ha preceduto di 1.33 l’olandese Chris Vos e di 1.80 il giapponese Junta Kosuda. Riccardo Cardani è tornato in pista dopo la brutta caduta rimediata in allenamento ed è settimo nella categoria SB-UL, attardato di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

