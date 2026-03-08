È morto Walter Martino a 71 anni | batterista e fondatore dei Goblin autori della colonna sonora di Profondo Rosso

È morto a 71 anni Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin, gruppo noto per aver composto la colonna sonora di Profondo Rosso, film diretto da Dario Argento. Martino era una figura chiave nel panorama musicale legato al cinema horror italiano e ha lasciato un segno significativo nel mondo della musica. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per gli appassionati e gli artisti del settore.