È morto Walter Martino a 71 anni | batterista e fondatore dei Goblin autori della colonna sonora di Profondo Rosso
È morto a 71 anni Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin, gruppo noto per aver composto la colonna sonora di Profondo Rosso, film diretto da Dario Argento. Martino era una figura chiave nel panorama musicale legato al cinema horror italiano e ha lasciato un segno significativo nel mondo della musica. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per gli appassionati e gli artisti del settore.
È morto Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, tra gli autori della colonna sonora di Profondo Rosso, film di Dario Argento. Figlio di Bruno Martino, aveva 71 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: È morto Andrew “The Clobberer” Ranken, il batterista e fondatore dei Pogues aveva 72 anni
È morto Brad Arnold: fondatore, cantante e batterista dei 3 Doors Down. La band: “Malato di cancro al quarto stadio. La famiglia chiede il rispetto per la privacy”Nel maggio scorso il cantante aveva rivelato pubblicamente di essere affetto da un tumore al rene al quarto stadio.
Approfondimenti e contenuti su Walter Martino.
Temi più discussi: GOBLIN: è morto Walter Martino; La scomparsa di Walter Martino, maestro della batteria; E’ morto Walter Martino, figlio di Bruno, il cantante dell’estate e membro dei Goblin; Addio all'artista Walter Martino.
Walter Martino, è morto il batterista dei Goblin. Compose Profondo RossoMusicista e compositore, aveva 72 anni. Con i Goblin firmò una delle colonne sonore più iconiche del cinema italiano, lavorando con il regista Dario Argento e ... repubblica.it
Lutto nella musica, addio al batterista Walter MartinoLIVORNO: Compositore insieme ai Goblin della colonna sonora di Profondo rosso, ha suonato in band come il Banco del Mutuo Soccorso e per grandi artisti ... toscanamedianews.it
La scomparsa di Walter Martino, storico ex batterista dei Goblin, lascia un vuoto profondo nel panorama del rock progressivo italiano. Musicista raffinato e compositore sensibile, Martino contribuì in modo determinante alla creazione di alcune delle pagine più - facebook.com facebook