È morto a 60 anni Pat Finn, attore di Friends, Seinfeld e The Middle. Lottava contro il cancro dal 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni

Leggi anche: Morto l’attore Pat Finn: da 'Friends' a 'The Middle', una carriera nelle serie tv

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni; Morto Pat Finn, aveva recitato in “Friends” e “The Middle”. L’attore aveva 60 anni; Pat Finn star di The Middle e Seinfeld è morto a 60 anni; Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni.

È morto Pat Finn, l’attore di Friends e Seinfeld aveva 60 anni - È morto Pat Finn, volto noto della televisione americana comparso in alcune delle sitcom più amate di sempre, come Friends e Seinfeld. fanpage.it