Eric McCormack divorzia da Janet Holden l'attore di Will&#038;Grace dovrà darle 10mila dollari al mese 4 auto e 3 case

Eric McCormack, noto per il suo ruolo in Will & Grace, è recentemente diventato protagonista di una separazione complessa da Janet Holden. Secondo le disposizioni legali, l’attore dovrà versare all’ex moglie un mantenimento di 10.000 dollari mensili, oltre a cedere quattro auto e tre immobili. La vicenda evidenzia come le questioni patrimoniali possano influenzare anche le carriere di figure pubbliche di lunga data.

Divorzio salato per Eric McCormack. La star di Will&Grace dovrà corrispondere all'ex moglie 10mila dollari al mese. Solo nel 2035 potrà richiedere la modifica di questa cifra. Ma non è tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Eric McCormack divorzia da Janet Holden, l'attore di Will&Grace dovrà darle 10mila dollari al mese, 4 auto e 3 case; Eric McCormack deve all’ex 10 mila dollari al mese, 3 case e 4 macchine.

