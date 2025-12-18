Garlasco oggi ultimo incidente probatorio al centro dell’udienza il DNA maschile sotto unghie Chiara Poggi presente anche Stasi

Oggi a Garlasco si è tenuto l’ultimo incidente probatorio nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi, con il focus sull’analisi del DNA maschile sotto le unghie. L’aula del tribunale di Pavia era affollata di giornalisti e telecamere, testimoniando l’attenzione mediatica su un caso che ha sconvolto l’Italia. Un momento cruciale che potrebbe portare a nuove svolte nella vicenda giudiziaria.

Ultimo atto, stamani, nell'aula del tribunale di Pavia, "assediato" da troupe televisive e giornalisti, per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco (Pavia). A sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi. Il 42enne, condannato per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, si è presentato.

