Garlasco il Dna sotto le unghie di Chiara e i dubbi degli esperti | l’indagine va avanti

Garlasco si trova al centro di un’indagine che prosegue con nuove verifiche e approfondimenti. La chiusura dell’incidente probatorio segna un importante passaggio, aprendo una fase diversa nel procedimento giudiziario. Gli esperti continuano a esaminare il DNA sotto le unghie di Chiara, mentre le domande e i dubbi ancora si susseguono, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e sui possibili sviluppi futuri.

© 361magazine.com - Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara e i dubbi degli esperti: l’indagine va avanti Nuova fase del processo. Con la chiusura dell’incidente probatorio, l’inchiesta su Andrea Sempio entra in una nuova fase. Gli inquirenti ripartono dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si è svolta ieri l’ultima udienza, trasmetterà ai pm della Procura di Pavia, guidati da Fabio Napoleone. Proprio la Procura aveva formulato i quesiti a cui ha risposto la perita Denise Albani, autrice di un elaborato di circa novanta pagine. Nel fascicolo finiscono così le conclusioni sulla riconducibilità del Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi al ramo paterno di Andrea Sempio, ma anche le numerose “criticità” evidenziate dalla perizia: una traccia definita “parziale, mista e non consolidata” e il dubbio, tutt’altro che secondario, sulla sua origine, se da contatto diretto o mediato da un oggetto. 🔗 Leggi su 361magazine.com Leggi anche: Garlasco, cos’è l’indagine biostatistica che rivelerà il nome di Ignoto 1: “Il dna sotto le unghie di Chiara è parziale e misto” Leggi anche: Garlasco, Armando Palmegiani nuovo consulente di Andrea Sempio, ma a giugno sosteneva: "Suo Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, non ho dubbi" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garlasco, spunta un verbale dimenticato del 2014 sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi. «Ci sono tracce mai analizzate»; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini. Delitto di Garlasco, oggi l’incidente probatorio: focus sul Dna di Andrea Sempio, Alberto Stasi in aula - Il caso Garlasco torna in aula: oggi l’incidente probatorio chiarirà il ruolo del DNA di Andrea Sempio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. notizie.it

Garlasco, spunta un verbale dimenticato del 2014 sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi. «Ci sono tracce mai analizzate» - Un verbale di due pagine, scritto a mano e datato 11 settembre 2014, nel quale il genetista Francesco De Stefano incaricato dell’esame del dna sotto le unghie di Chiara ... ilmessaggero.it

Garlasco, cosa succede ora: il dna e l'ombra di una svolta clamorosa sull'orario della morte - Chiuso l'incidente probatorio, l'indagine su Andrea Sempio guarda avanti. msn.com

Garlasco, Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

#Garlasco, é stato il giorno dell'incidente probatorio. Battaglia legale sulla perizia, escluso il dna di #Stasi sotto le unghie di Chiara. Alberto era in aula. #Tg1 Alfredo Ravavolo - facebook.com facebook

#Garlasco In corso l’incidente probatorio. Alberto #Stasi a sorpresa si è presentato in aula. Il suo avvocato “Voleva esserci. Questa udienza lo riguarda”. Oggi si decide il destino di Andrea #Sempio: confronto finale sul DNA trovato sotto le unghie di #Chiara x.com

