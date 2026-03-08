Dunkerque-Reims lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 9 marzo 2026 alle 20:45 si disputa la partita tra Dunkerque e Reims. Il Dunkerque cerca una vittoria per avvicinarsi al quinto posto in classifica, attualmente occupato dal Red Star 93 che ha tre punti in più ma ha già disputato e perso una partita. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, mentre i pronostici sono aperti.

Il Dunkerque spera di vincere per agganciare il quinto posto in classifica, detenuto dal Red Star 93 che ha esattamente tre punti in più ma ha già giocato e perso a St. Etienne, mentre il Reims punta a restare in scia alla coppa di testa ma anche a consolidare la propria pozione tra le prime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dunkerque-Reims (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Lazio-Sassuolo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl 28esimo turno della Serie A si conclude lunedì sera con la partita dell’Olimpico fra Lazio e Sassuolo. Montpellier-Dunkerque (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMontpellier e Dunkerque tornano a giocare in campionato dopo tre settimane, nel mezzo c’è stata la Coppa di Francia, con i padroni di casa che sono...