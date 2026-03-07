Lazio-Sassuolo lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera alle 20:45 si terrà all’Olimpico la partita tra Lazio e Sassuolo, ultima sfida del 28esimo turno di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state aggiornate dai bookmaker. La squadra di casa cerca punti importanti per la classifica, mentre gli ospiti vogliono continuare la loro serie positiva.

Il 28esimo turno della Serie A si conclude lunedì sera con la partita dell’Olimpico fra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti sono reduci dalla prestazione deludente sul campo del Torino nello scorso weekend e dalle fatiche di Coppa Italia con la semifinale d’andata giocata mercoledì contro l’Atalanta, dove però hanno fatto molto meglio nonostante il pari.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

FORMELLO - Lazio, weekend di prove: Sarri sceglie per il SassuoloFORMELLO - Sabato e domenica per preparare il monday night con il Sassuolo. Sarri ha recuperato quasi tutti i calciatori: oltre ai due assenti certificati (Rovella e Gigot), rimane in bilico soltanto. lalaziosiamonoi.it

Lazio Sassuolo, probabili formazioni: le possibili scelte di Sarri e GrossoLazio Sassuolo, quest’oggi vi riportiamo le probabili formazioni per la sfida che si giocherà presso lo stadio Olimpico. Le ultime A partire dalle ore 20:45 di lunedì 9 marzo scenderanno in campo la L ... lazionews24.com

Serie A Enilive | Lazio-Sassuolo, la vendita dei tagliandi Tutte le info! - facebook.com facebook

I tifosi della #Lazio non mollano niente, è guerra aperta con #Lotito: cosa succederà durante #Lazio- #Sassuolo x.com