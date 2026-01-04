Montpellier-Dunkerque lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Analisi di Montpellier-Dunkerque, sfida valida per il campionato in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dopo tre settimane di pausa, caratterizzate dalla Coppa di Francia, le due squadre si preparano a incontrarsi: Montpellier, eliminato dallo Strasburgo, e Dunkerque, vittorioso su un avversario di categoria inferiore. Ecco formazioni, quote e pronostici aggiornati per questa partita.

Montpellier e Dunkerque tornano a giocare in campionato dopo tre settimane, nel mezzo c’è stata la Coppa di Francia, con i padroni di casa che sono stati eliminati, come prevedibile, dallo Strasburgo e gli ospiti che invece hanno avuto la meglio di misura su un club di categoria inferiore. In Ligue 2 però Les Maritimes . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

